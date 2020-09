Capricci atmosferici di fine estate, ma la situazione è in MIGLIORAMENTO

Mattinata un po' capricciosa dal punto di vista meteo sulla nostra Penisola, anche se non è presente una vera e propria perturbazione. Ecco la riflettività del radar che mostra le precipitazioni attualmente in atto sul nostro Paese:

Rovesci o brevi temporali sono in atto sull'arco alpino centro-orientale, in Liguria, nel sud della Sardegna e sull'est della Sicilia. Sono "spie" di una situazione che ancora per oggi verrà governata da una moderata instabilità atmosferica sul nostro Paese.

A partire da domani, giovedi 3 settembre, la spallata dell'alta pressione delle Azzorre farà migliorare il tempo ad iniziare dai settori occidentali, preparando un fine settimana nel complesso stabile su tutto il territorio nazionale.

Vediamo ora la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornatab odierna, mercoledi 2 settembre:

Temporali si attiveranno soprattutto nel pomeriggio sulla fascia prealpina e le aree pianeggianti limitrofe. Sul resto del settentrione solo piovaschi locali alternati a belle schiarite.

Piovaschi si faranno vedere anche sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia di levante, per il resto la giornata vedrà nubi sparse, ma con basso rischio di pioggia.

Clima ovunque gradevole e condizioni di benessere fisico da nord a sud.

Per domani, giovedi 3 settembre, ancora qualche isolato rovescio nelle aree interne durante il pomeriggio, in attenuazione in serata, per il resto tempo soleggiato e stabile.

