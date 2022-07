CALDO SHOCK: il giorno peggiore della settimana!

Nella giornata odierna il caldo raggiungerà punte davvero insopportabili da nord a sud. Sarà in sostanza la giornata peggiore della settimana. Ecco le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio odierno in Italia:

Punte di 24° alla medesima quota saranno possibili sulle Alpi occidentali e sull'Italia centro-meridionale. Sul resto d'Italia si andrà, sempre a 1500 metri, tra 20 e 22°. Notate l'isoterma + 28° che da settimane sta tormentando la Penisola Iberica, dove il conto delle vittime del caldo sta salendo in modo esponenziale.

Cosa succederà oggi in Italia? Di seguito le temperature previste al suolo questo pomeriggio attorno alle ore 16:

Punte di 39-40° saranno possibili sulla Val Padana centro-orientale, oltre alle aree interne del centro poste tra Toscana, Umbria ed alto Lazio. Giro di vite del caldo anche al sud con punte di 37° sul Tavoliere delle Puglie e la bassa Lucania. Come vedete, i valori saranno diffusamente sopra i 35° a parte rare eccezioni.

Dal punto di vista atmosferico, sole spietato ovunque a parte rari temporali sulle Alpi tra il pomeriggio e la serata.

Nella giornata di domani, sabato 23 luglio, potrebbe affacciarsi qualche temporale:

I fenomeni dall'arco alpino potrebbero sconfinare verso le aree dell'alta pianura tra il pomeriggio e la serata. I temporali potrebbero essere anche forti, ma daranno un refrigerio solo locale e temporaneo. Sul resto d'Italia sole spietato e gran caldo, specie al sud.

