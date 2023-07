CALDO intenso ma TEMPORALI CATTIVI da metÃ  settimana, ecco dove e quando!

Violenti e pericolosi temporali colpiranno alcuni settori del nord tra mercoledì sera e l'alba di venerdì ai margini di un anticiclone africano possente e colmo di aria decisamente calda e stabile.

La performance della figura di alta pressione però sarà insidiata nel suo bordo settentrionale da un lieve ma sufficiente abbassamento del flusso zonale atlantico, che tradotto significa che masse d'aria più fresca (o meno calda) transiteranno sui cieli del nord da mercoledì pomeriggio, andando a determinare situazioni temporalesche dapprima sulle Alpi, poi dalla sera anche nel cuore della Valpadana, specie sulla Lombardia e poi sul Veneto.



I fenomeni che potrebbero risultare molto intensi ed accompagnati da grandine e forte vento, qui una mappa del modello ICON che mostra proprio lo sfondamento dei temporali sulle pianure lombarde e sul Veneto occidentale nella serata di mercoledì 12 luglio:

Giovedì mattina l'area temporalesca traslerà sul nord-est, ma sarà nel pomeriggio-sera che andrà a determinare altri forti temporali sul Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia; in questa fase non sono esclusi fenomeni vorticosi. Qui la mappa che segnala lo spostamento dei fenomeni ad est con parziale sconfinamento anche nel Ravennate e nel Ferrarese:

Anche venerdì 14 luglio sarà una giornata inizialmente instabile al nord ma con tendenza a graduale miglioramento, a causa di un nuovo rinforzo dell'anticiclone, che riporterà anche su queste zone sole e caldo intenso nel fine settimana 15-16 luglio.



Il calo termico durante questa breve fase temporalesca non sarà comunque trascurabile e le temperature per 72 ore torneranno (solo al nord) a riportarsi nella media del periodo, come si nota qui, a 1500m, centro-sud sempre nel forno: