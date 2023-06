CALDO INTENSO: la giornata più DIFFICILE per l'Italia con punte di 40°

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento del tempo in Europa:

Raggiungerà oggi la massima potenza la cupola anticiclonica africana sul nostro Paese. Le nubi che vedete al nord-ovest sono di tipo medio-alto e non stanno determinando piogge. La perturbazione presente sulla Francia tenderà ad indebolirsi molto a contatto con l'alta pressione, ma sarà comunque in grado di elargire qualche temporale al nord tra la prossima notte e la giornata di domani, con a seguire un calo delle temperature che nel fine settimana interesserà tutta l'Italia. Non aspettatevi il fresco, ma solo un caldo più normale.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 22 giugno ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Gran sole e gran caldo su tutta l'Italia. Sul nord-ovest transiteranno nubi alte ed in serata arriveranno dei temporali tra la Val d'Aosta e l'alto Piemonte, in trasferimento tra la notte e la prima mattinata di venerdi sull'alta Lombardia ed il Triveneto. Fenomeni localmente intensi accompagnati da un calo delle temperature.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 23 giugno, sempre tra le 9 e le 16:

Temporali al nord-est, in estensione alle aree interne del centro e il medio-alto Adriatico. Fenomeni comunque locali. Qualche piovasco al mattino anche sulla Liguria, ancora gran caldo invece al sud e sulla Sicilia.

Entreranno venti più freschi da nord-ovest al nord e al centro che introdurranno il calo delle temperature che nel week-end si estenderà a tutta l'Italia.

Infine, le temperature attese oggi sul nostro Paese attorno alle ore 16:

Ancora punte di 40° sulla Sardegna, 38° sulla Toscana e la bassa Lucania. Molte regioni con temperature al di sopra o attorno a 35°. Si starà meglio solo lungo le coste per merito delle brezze marine.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località