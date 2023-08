CALDO ESTREMO cancellato in sole 72 ore, avremo quasi FREDDO...

Beh ovvio, abbiamo esagerato un po' ma in fondo non troppo. Si perderanno infatti almeno 10°C nei valori minimi e sino a 20°C nei valori massimi. Una bella botta, soprattutto per i bambini e gli anziani, che faticano ad abituarsi a questi sbalzi.

Dopo i 42°C raggiunti a Pistoia in Toscana, i 40°C di Nizza Monferrato in Piemonte e i 39°C dell'Emilia-Romagna, di colpo lunedì 28 su molte zone del nord potrebbero non superarsi i 20-22°C di massima, dopo minime anche prossime ai 27°C, le minime di martedì scenderanno nettamente sotto i 20°C.



Nelle Alpi il limite delle nevicate potrebbe raggiungere addirittura i 2000-2200m nelle prime ore di lunedì 28 agosto, con fiocchi sui passi alpini posti a queste quote.

Il problema più grave sarà però costituito dal rischio di temporali violenti nella prima fase del peggioramento tra sabato sera e domenica al nord e sulla Toscana, accompagnati da venti discendenti fortissimi e da autentici nubifragi nella seconda fase con tanto di allagamenti (tra nord e centro e più sporadicamente al sud).



Altri impulsi instabili peraltro giungeranno nel corso della settimana, coinvolgendo soprattutto il centro e il sud con altri temporali e lì bisognerà prestare attenzione alla reazione del mare, ancora molto caldo.

Vediamo comunque ora il tracollo termico previsto in sole 72 ore. La prima mappa è riferita ai valori massimi attesi per domenica 27, poi quelli minimi all'alba di lunedì 28 e infine vedremo i valori minimi previsti all'alba di martedì 29 agosto: