CALDO: ALTA PRESSIONE pronta a ruggire nuovamente, le TEMPERATURE schizzeranno in alto

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea che ritrae il tempo delle ultime ore:

Si notano grossi ammassi temporaleschi sullo Ionio, che fortunatamente non riescono a raggiungere le nostre coste. Su tutte le altre regioni domina il sereno, con ancora correnti che spirano dai quadranti nord orientali.

A partire da domani, sabato 9 settembre, la depressione sullo Ionio si sposterà verso sud, attenuandosi e su tutta l'Italia prenderà piede una nuova ondata di caldo stante la progressiva attenuazione delle correnti nord orientali ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 8 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Ultimi rovesci nell'arco della giornata sulla Sicilia e la Calabria, qualcuno anche nelle aree interne del meridione. Su tutte le altre regioni sole dardeggiante con gli eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Ventilazione da nord-est ancora attiva specie al centro e al meridione. Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, venerdi 8 settembre:

Segnaliamo punte di 34° sul Lazio e la Campania, ma valori superiori a 30° saranno possibili lungo il versante tirrenico, sull'Emilia Romagna, il Foggiano e la bassa Lucania.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domani, sabato 9 settembre:

Ancora qualche residuo rovescio al mattino sulla Sicilia, ma in via di attenuazione. Sole dardeggiante altrove. Attenuazione delle correnti da nord-est e temperature in aumento ad iniziare dal nord e dal Tirreno.

