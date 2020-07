CALDO a tratti INSOPPORTABILE sull'Italia; qualche TEMPORALE solo sulle Alpi

Questa mattina possiamo tranquillamente non pubblicare l'immagine satellitare, in quanto a parte timidi addensamenti al nord, il cielo risulta sereno su tutta l'Italia.

Iniziamo allora con il piatto forte del giorno, ovvero il caldo. La canicola quest'oggi sarà resa insopportabile su molte regioni stante la combinazione tra le temperature molto elevate e l'alto tasso di umidità (indice di calore).

A tal proposito, ecco la mappa del disagio da caldo prevista per le ore 17 della giornata odierna, giovedi 30 luglio:

Prevediamo punte di CALDO INSOPPORTABILE sulla Pianura Padana, nelle aree interne della Sardegna, sulla Campania e nel Foggiano. In queste aree saranno da evitare le uscite nelle ore più calde soprattutto per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Il MALESSERE FISIOLOGICO sarà comunque diffuso a quasi tutta l'Italia a parte ovviamente le aree montuose.

Dal punto di vista atmosferico, poco da dire per la giornata odierna, giovedi 30 luglio, in Italia:

I soliti temporali di stagione potrebbero interessare le Alpi tra il pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura. Qualche isolato temporale non si esclude sull'Appennino settentrionale e nell'area del Gran Sasso, in Abruzzo. Per il resto tanto sole e tanto caldo.

Per domani, venerdi 31 luglio, nessuna novità significativa, mentre il caldo potrebbe iniziare un po' a mollare nel fine settimana stante l'arrivo di qualche temporale in più. Ne riparleremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località