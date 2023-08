BURRASCA di FINE AGOSTO confermata a partire dal nord

La prima pietra per costruire l'autunno verrà posata entro sabato 26 agosto sul settentrione, in seguito all'affondo di una saccatura in discesa dal nord Europa che andrà ad abbracciare il centro del Continente coinvolgendo anche parte del nostro Paese, favorendo, oltre a temporali anche forti, un marcato ridimensionamento delle temperature.



Lo diciamo ormai da giorni, anche stamane i modelli confermano, pur con gli opportuni distinguo: il nord ne sarà maggiormente coinvolto e per più giorni, il centro riceverà qualche fenomeno a tratti e sperimenterà comunque un calo termico, mentre ci vorrà un po' più di tempo per liberare anche il sud dalla morsa del caldo.



Del resto il nostro Paese si estende in longitudine per oltre 1000km e quindi non si può pensare di accomunarlo subito tutto nell'ambito di una previsione di tempo dinamico generalizzato.

Ecco comunque la mappa del modello americano che più di tutte riassume quanto accadrà, siamo a sabato 26 agosto:

Ci aspettiamo una sostenuta ventilazione di Libeccio con temporali molto intensi al nord a ridosso dei rilievi ma possibili anche in pianura, per le coste bisognerà valutare l'intensità del vento sinottico, che spingerà facilmente tutto verso l'interno. Temporali sparsi si attiveranno comunque anche al centro, specie sulla Toscana interna, l'Umbria, il Lazio interno e persino la Sardegna interna.

Nei giorni successivi sembra che tale configurazione barica debba persistere ancora, introducendo aria gradualmente meno calda anche al sud e rinnovando il rischio di rovesci o altre situazioni temporalesche tra nord e centro, come si vede in questa mappa prevista per lunedì 28 agosto:

La media termica che propone infatti il modello americano per martedì 29 agosto a 1500m evidenzia ormai una situazione di normalità con aria fresca al nord, un clima gradevole al centro e un caldo al massimo moderato al sud:

Naturalmente si guarda con una certa preoccupazione all'intensità dei primi temporali previsti nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 agosto al nord, ma anche in Toscana , c'è infatti il rischio che possano ripetersi eventi estremi come quelli dello scorso 24/25 luglio.

Da notare fra l'altro che tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio al sud andrà a scavarsi in quota una modesta ma insidiosa goccia fredda che potrebbe favorire temporali su diverse aree, soprattutto montuose, ma non solo...

Seguite dunque tutti gli aggiornamenti!