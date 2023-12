BRICIOLE d'INVERNO su alcune regioni, in attesa del "MOSTRO"

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari a scala europea per vedere il tempo sul nostro Continente ed in Italia:

L'ultima perturbazione della serie si è portata verso le regioni meridionali. E' seguita da aria relativamente più fredda che tra oggi e domani interesserà essenzialmente il medio-basso Adriatico, le aree interne del centro e il meridione. Da ovest sta però avanzando un mastodontico anticiclone la cui impronta sul tempo e sulle temperature si farà vedere a partire dalla giornata di domenica 17 dicembre.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 16 dicembre:

Correnti da nord sull'Italia e condizioni di instabilità sul medio-basso Adriatico e al meridione. Possibili rovesci e qualche temporale in Sicilia. Quota neve in calo fino a 800-1000 metri sull'Appennino centro-meridionale, 1200 metri sul nord della Sicilia. Venti forti e mari in burrasca. Sul resto d'Italia soleggiato, limpido e clima relativamente freddo.

Vediamo ora il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature in generale calo con freddo nelle aree interne del centro e del meridione. Più mite la Sicilia meridionale, la Sardegna ed anche le coste liguri con 16°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, sabato 16 dicembre:

Ancora correnti fredde da nord sul medio-basso Adriatico e al meridione. Qualche spruzzata di neve sarà ancora possibile sopra i 700 metri sull'Appennino centro-meridionale, ma cose di poco conto. Qualche nevicata anche sui rilievi della Sicilia oltre i 1000 metri, ventoso e freddo. Al nord e sul medio-alto Tirreno soleggiato, limpido e clima complessivamente mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località