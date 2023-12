Breve TREGUA, ma non durerà molto: altro MALTEMPO in vista

Questa mattina vi mostriano l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Il corpo nuvoloso che sta interessando la Sardegna è formato in prevalenza da nuvolosità medio-alta. Qualche isolata pioggia è comunque presente sull'Isola. Su tutte le altre regioni la mattinata si presenta discreta con temperature piuttosto basse e nebbie sulle pianure del nord. La perturbazione visibile in alto a sinistra interesserà l'Italia tra venerdi 8 e sabato 9 dicembre.

Cosa succederà oggi in Italia? La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 6 dicembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nubi irregolari sulle Isole e parte del centro-sud peninsulare. Non si esclude qualche piovasco tra la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Su tutte le altre regioni tempo nel complesso soleggiato a parte nubi locali senza conseguenze.

Diamo uno sguardo alle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Lieve aumento delle temperature sulle pianure dell'Italia settentrionale. Più freddo nelle aree interne del centro e piu mite al sud e sulle Isole dove avremo punte di 16-17°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, giovedi 7 dicembre:

Un po' di nubi sparse sulle Isole, al sud e sulla Liguria, per il resto tempo soleggiato con temperature invariate.

