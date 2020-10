Breve parentesi di bel tempo, da sabato sera nuova zampata del MALTEMPO

L'alba colma di speranza di oggi a Trezzano Sul Naviglio (MI) immortalata da Alessio Grosso: altocumuli stratiformi arrossati dal sole ancora sotto la linea dell'orizzonte, segnale di pressione atmosferica in temporaneo aumento e aria piuttosto secca a tutte le quote. Durerà poco...



SITUAZIONE: il promontorio anticiclonico che tende ad abbracciare l'Italia risulterà molto debole e non riuscirà nemmeno ad evitare il passaggio di nubi medio alte a tratti compatte nell'arco delle prossime 48 ore. Il tempo rimarrà però asciutto e le temperature nel complesso miti.



PEGGIORAMENTO: una saccatura in discesa dal nord Europa da sabato pomeriggio comincerà a coinvolgere il nord con diffusa nuvolosità e le prime precipitazioni, ma il minimo depressionario che andrà scavandosi a ridosso della Valpadana e dell'alto Tirreno favorirà la distribuzione e localizzazione dei fenomeni tra Liguria di Levante, basso Piemonte, centro-est Lombardia, alta Toscana, Triveneto, parte della Sardegna ed Emilia-Romagna, lasciando in ombra pluviometrica il nord del Piemonte e il nord-ovest lombardo, come si nota anche in questa mappa dei fenomeni previsti nella notte tra sabato e domenica:

EVOLUZIONE: nella giornata di domenica i fenomeni tenderanno a persistere tra Levante ligure, centro-est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, coinvolgendo anche gran parte delle regioni centrali, specie Toscana, Umbria e Marche, guarda le due mappe relative a mattina e pomeriggio con la sommatoria dei fenomeni, da notare le nevicate anche copiose lungo le Alpi centro-orientali sin verso i 1500m:

LUNEDI: la depressione al suolo andrà a collocarsi sul medio Tirreno e un attivo corpo nuvoloso investirà il meridione provocando piogge diffuse e temporali anche forti, come mostra la mappa seguente:

GIORNI SUCCESSIVI: sino a mercoledì tempo instabile al centro e al sud con ulteriori ricadute piovose a tratti, al nord generalmente asciutto ma ancora molto fresco e temperature sotto la media del periodo. Da giovedì a sabato miglioramento e lento rialzo termico.



DA NOTARE: da domenica 18 l'avvicinamento di un nuovo vortice depressionario da ovest che potrebbe attivare una lunga fase piovosa al nord e poi sul Tirreno, in un contesto termico mite. Seguiranno approfondimenti.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti all'estremo sud, specie sul basso Tirreno, con sporadiche piogge e tendenza a miglioramento. Al nord nel corso della giornata passaggi nuvolosi. Temperature in aumento al centro e al sud nei valori massimi, in lieve calo al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località



-------------------------------------------------------------------