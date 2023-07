BOLLENTI SPIRITI: la calura fa 40 ed oltre, nonostante alcuni temporali! Cosa ci aspetta?

Il caldo può aiutare il turismo, non certo le bollette, visto l'uso sfrenato dei condizionatori a cui milioni di italiani stanno ricorrendo.

Anno dopo anno però la popolazione si sta sempre più abituando a questi valori estremi e tende a conviverci facendo sempre meno drammi. Il clima è cambiato, ce ne siamo fatti una ragione, sono ben altre ora le preoccupazioni degli italiani.

Però ci sono le vacanze, perchè è pur sempre estate piena e si spera sempre che ci sia bel tempo ma senza temperature troppo elevate. Andrà così? Ormai è quasi impossibile sperare nel sole a luglio senza sperimentare valori simili a quelli attuali, specie se entra in gioco l'anticiclone africano.

Al nord per la verità non mancheranno alcuni temporali anche violenti tra la prossima notte e l'alba di venerdì, ma il motivo dominante sarà sempre lui: il super caldo africano.

Il momento meno caldo al nord risulterà quello dell'alba di venerdì, lo vediamo qui in questa mappa termica a 1500m:

Poi le termiche potranno diventare anche estreme tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, lo si vede chiaramente nella mappa termica a 1500m, con valori al suolo che potrebbero facilmente superare i 40°C, soprattutto sulla Sardegna:

Si andrà avanti con il caldo intenso o estremo almeno sino a mercoledì 19 luglio, specie sulle isole maggiori, poi altri temporali sono attesi al nord e qualche grado in meno potrebbero registrarsi un po' ovunque grazie all'arrivo del Maestrale, ma comunque siamo in pieno luglio e con l'africano ormai in questa fase non si scherza più: