BEL TEMPO sull'Italia, ma con qualche DISTURBO

Cieli non completamente sgombri da nuvolosità in questo lunedi di metà luglio in Italia. Controlliamo subito la situazione con l'ausilio delle immagini satellitari nel campo del visibile:

Nei giorni scorsi abbiamo spesso parlato di estate presente, ma non inossidabile dal punto di vista della stabilità e del caldo. La situazione di questa mattina dimostra in modo inequivocabile quanto detto.

Infiltrazioni fresche riescono a filtrare dai valichi alpini accendendo qualche rovescio su alcune aree del Piemonte, specie tra Torinese e Astigiano. Un po' di nuvolosità è presente anche al centro, ma senza fenomeni associati. Sul resto d'Italia il tempo risulta invece buono.

Cosa succederà nei prossimi giorni sul nostro Paese? Questa situazione si manterrà inalterata nelle giornate di lunedi 13 e martedi 14 luglio; a seguire sembra probabile una nuova accentuazione dell'attività temporalesca prima al nord e poi anche al centro e al meridione; ne parleremo diffusamente in mattinata su MeteoLive.

Intanto, ecco le prospettive per la giornata odierna in Italia:

I rovesci mattutini sulla pianura piemontese dovrebbero attenuarsi prima di mezzogiorno. Nel contempo si svilupperanno nubi cumuliformi sulle Alpi con rischio di temporali tra il pomeriggio e la serata con qualche sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti.

Qualche temporale è atteso anche nelle aree interne della Sardegna e forse nell'entroterra laziale. Su tutte le altre regioni il tempo si prevede soleggiato.

Pochi problemi sul fronte del caldo in Italia: avremo valori termici nel complesso sopportabili da nord a sud con la calura che difficilmente risulterà fastidiosa.

Poche le novità per la giornata di martedi 14, mentre tra mercoledi 15 e giovedi 16 è attesa un'intensificazione dei temporali al nord e nelle aree interne del centro.

