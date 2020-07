BEL TEMPO e CALDO sull'Italia fino a mercoledi, poi...

Ecco l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo che ci interesserà per un paio di giorni:

Le correnti atlantiche sono costrette a transitare a nord delle Alpi, mentre sull'Italia il cielo si presenta in gran parte sereno stante la presenza dell'alta pressione. Sono tuttavia presenti nubi basse sul Golfo Ligure che disturberanno nell'arco della mattinata i vacanzieri.

Questa situazione si manterrà inalterata fino a mercoledi 22 luglio. A seguire sembra probabile un nuovo abbassamento del flusso atlantico con coinvolgimento del settentrione e parte del centro tra giovedi 23 e sabato 25 luglio; ne riparleremo più diffusamente in mattinata su MeteoLive.

Per oggi, lunedi 20 luglio, c'è davvero poco da dire. Vi mostriamo una nefoanalisi (analisi della nuvolosità) riferita alle ore 15 della giornata odierna:

Le nubi basse presenti in Liguria si dovrebbero progressivamente attenuare nell'arco della mattinata, favorendo un pomeriggio più soleggiato.

Su tutte le altre regioni bel tempo e clima moderatamente caldo. Solo i settori alpini verranno attraversati da qualche annuvolamento, ma con basso rischio di pioggia.

Come anticipato, questa situazione resterà in auge fino a mercoledi 22 luglio, seppure con qualche temporale in più sulle Alpi nel pomeriggio.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località