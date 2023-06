Attenzione! Tra venerdì 23 e sabato 24 giugno si profila una RINFRESCATA temporalesca su...

L'anticiclone è tra noi, si parla di caldo, anche di gran caldo al centro-sud durante i prossimi giorni. Gli addetti ai lavori vanno però subito a cercare l'anello debole della catena dell'anticiclone e ad individuare possibili passaggi temporaleschi in grado di lenire la calura.



Se ne vede uno tra venerdì 23 e sabato 24 giugno, con un cavo d'onda che sembrerebbe destinato ad abbracciare il settentrione e poi a scivolare lungo il medio Adriatico.



Al momento il carico di temporali potrebbe coinvolgere, come spesso accade in questi casi, soprattutto le regioni di nord-est, poi parte dell'Emilia-Romagna e le Marche, ma in realtà alcuni modelli vedono un maggiore coinvolgimento del settentrione con una passata diffusa di temporali anche forti sul catino padano nella serata di venerdì 23 giugno, come vediamo dall'immagine qui sotto riferita al modello UKMO:

La dinamica del passaggio non è comunque ancora chiara, ma laddove i fenomeni colpiranno potranno risultare violenti e accompagnati da grandinate e intense raffiche di vento (downburst), stante anche un gradiente termico non trascurabile, considerato il caldo in arrivo.



Ecco lo schema barico che evidenzia il passaggio di questo cavo d'onda sulle regioni settentrionali nella giornata di venerdì 23 giugno, visto dal modello europeo:

Di seguito ecco la posizione nella quale si troverà nella mattinata di sabato 24 giugno, cioè sul medio Adriatico, accompagnato da venti settentrionali meno caldi e più secchi, che certamente abbasseranno almeno temporaneamente le temperature di qualche grado, sia nei valori minimi che in quelli massimi, in particolare lungo l'Adriatico e, a breve, capiremo se potrà esserci spazio per qualche temporale anche lungo la dorsale appenninica del centro e del sud:

Le temperature a 1500m previste per l'alba di sabato testimoniano proprio l'ingresso di quest'aria fresca di origine atlantica pronto a ridimensionare parzialmente la calura eccessiva, guardate ad esempio i +26°C previsti al sud a quella quota:

Ma quante possibilità ci sono che questo blitz temporalesco, per quanto parziale, vada in porto? Almeno un 55%. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.