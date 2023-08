ATTENZIONE! La stagione a un BIVIO importante: se cambia l'assetto barico...

I temporali arriveranno (anche con notevoli danni), la temperatura calerà bruscamente e sembrerà che la stagione possa andare in crisi, i nvece l'estate ha una bella tempra e si riprende sempre; bisogna solo capire quale sarà l'assetto barico che si proporrà dopo il passaggio instabile del 3-6 agosto.

Ci sono diverse ipotesi, cominciamo con quella legata al principio della persistenza : questa stagione ha visto il nord spesso soggetto ad attacchi temporaleschi da ovest, sia pure in un contesto caldo, mentre il centro-sud per tutto luglio ha sperimentato in prevalenza un caldo intenso, a tratti estremo.







Potrebbe continuare così? Possibile, magari non più con quel caldaccio tremendo ma sempre ben caldo si, con il nord vulnerabile ad altri passaggi temporaleschi tra il 7 e il 10 agosto, come si vede qui, nell'analisi dell'anomalia barica a 5500m prevista per mercoledi 9 agosto, con il nord Europa e anche il nostro settentrione coinvolti da un vortice depressionario:

C'è però la possibilità che l'anticiclone delle Azzorre spinga a nordovest più del previsto, confinando l'instabilità sull'est europeo e in parte lungo le nostre regioni adriatiche e nord-orientali, come si vede qui, in questo modo le temperature non salirebbero molto, ma sui versanti occidentali e sulla Sardegna il tempo resterebbe asciutto:

C'è anche l'ipotesi di una temporanea rimonta dell'anticiclone tra mercoledì 9 e il Ferragosto su tutto il Paese con caldo intenso e solleone, in attenuazione solo da mercoledì 16 agosto sul settentrione, nuovamente coinvolto da un flusso instabile da ovest, come evidenziato nella sequenza qui sotto:

QUINDI? Al bivio, cioè da lunedì 7 agosto in poi, la stagione prenderà ancora una piega estiva ma con la spada di Damocle dell'instabilità che potrebbe colpire ad intervalli ancora soprattutto il NORD, oppure il nord-est e le regioni adriatiche se passasse l'ipotesi dell'anticiclone delle Azzorre sbilanciato in Atlantico. Farà caldo ma non estremo. Questo almeno sino a Ferragosto. Seguite comunque gli aggiornamenti!