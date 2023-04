ATTENZIONE! Ipotesi "cold spot" sul Mediterraneo tra fine aprile e primi di maggio, cos'è? Cosa comporta?

L'anticiclone in arrivo tra mercoledì 26 e sabato 29 aprile non sarà niente di eccezionale ma sarà sufficiente per regalarci 2-3 giorni con temperature che saliranno abbastanza rapidamente nei valori massimi, arrivando a misurare localmente 25-26°C, con qualche punta anche superiore, qui la carta barica che lo annuncia:

Il "blob caldo" tornerà però rapidamente sui propri passi perchè da ovest sfonderà una saccatura magari non particolarmente incisiva ma sufficiente a riportare instabilità su gran parte del Paese tra sabato 29 e 30 aprile e poi ancora per i giorni successivi:

Addirittura nei giorni successivi il Mediterraneo centrale potrebbe diventare un "cold spot", cioè un punto freddo, dove le saccature che scenderanno dal nord Atlantico o dalla Scandinavia, troveranno una sorta di "calamita" o "pista di atterraggio" per raggiungerci e rinnovare l'instabilità, fino a creare una depressione in grado di persistere per diversi giorni della prima decade di maggio:

Con una prospettiva del genere, che al momento ha un'attendibilità del 35-40%, dunque per nulla trascurabile, l'anticiclone avrebbe il suo da fare per conquistare l'Italia, costantemente disturbato da questo "cold spot". Potrebbe essere la chiave di volta per vivere un maggio dinamico e senza caldi anticipati eccessivi, fuori stagione e dannosi per tutto e per tutti.

RIASSUMENDO:

-passaggi instabile il 24 e il 25 aprile con rovesci e qualche temporale, ma veloci, veloci, schiarite tra i momenti piovosi. Tempo migliore all'estremo nord-ovest.



-Bel tempo da mercoledì 26 a sabato 29 aprile con temperature in rialzo e un po' di caldo moderato nelle ore centrali.



-Passaggi instabili in successione da domenica 30 aprile in poi e per diversi giorni di maggio, ovviamente con finestre di tempo almeno in parte soleggiato. Clima mite se non fresco.