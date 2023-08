ATTENZIONE! Cosa si rischia con i temporali in arrivo? Possono cadere alberi? Grandine enorme? Tegole?

Cerchiamo di parlare semplice perchè l'articolo dovrebbe poter raggiungere il maggior numero di lettori.



PREMESSA

dopo un caldo spesso estremo come quello che stiamo sperimentando in un periodo ormai insolito per questi picchi, è in arrivo dal week-end aria fresca ed instabile. Cosa potrebbe accadere?



PRIMO TEMPORALE

Solitamente il primo temporale dopo un periodo del genere può risultare molto violento e presentarsi anche molte ore prima della perturbazione vera e propria. Si parla allora di temporale pre-frontale, che può essere più forte del fronte stesso.



Dove potrebbero colpire fenomeni del genere?

Sono attesi sabato sera 26 e per tutta la notte su domenica 27 su alto Piemonte ed alta Lombardia, non sono esclusi all'alba di sabato anche sul Genovesato in Liguria, ma molto meno incisivi.

Qui la prima mappa che vede precipitazioni per la serata di sabato, e ciò che non ci piace è la cella prevista tra alto Piemonte e alta Lombardia:



COSA POTREBBE ACCADERE?

Su queste zone le correnti discendenti del temporale che dilagheranno al suolo potrebbero favorire raffiche di vento molto violente, inoltre il richiamo di aria umida, l'energia in gioco favorita dal contrasto termico e la turbolenza che ne scaturirà potrebbe provocare grandinate anche rilevanti. Non è inoltre possibile escludere la caduta di alberi, nè quella di tegole o vasi di fiori esposti ai balconi. Ciò che tassativamente va evitato è quello di attraversare in macchina i sottopassaggi!!! E' appena il caso di aggiungere che trovarsi all'aperto in queste situazioni è oltremodo rischioso.

La seconda mappa è prevista per domenica 27 e rimarca ancora una importante fenomenologia sull'alta Lombardia, poi la costa ligure di Levante, ma qui già parliamo di intensi rovesci, non dei pericoli ben più gravi di un contrasto termico:

Il fronte avanzerà poi nella notte su lunedì 28 verso il centro Italia e qui il timore più grosso è che nascano "mostri" temporaleschi dal mare diretti verso la terraferma con NUBIFRAGI a ridosso delle coste del Tirreno, almeno in una prima fase e venti forti con problemi per gli stabilimenti balneari.



Ma qui ci fermiamo, perchè analizzeremo la situazione passo-passo, inutile pensare di dettagliare una situazione di maltempo ad una distanza temporale troppo dilatata. Seguite gli aggiornamenti, ma il primo "sasso" noi ve l'abbiamo gettato.