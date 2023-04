Attacco al Mediterraneo! Quasi tutta Italia colpita dal MALTEMPO!

Finalmente il maltempo entra in azione in modo più netto sulla Penisola, anche se alla fine al nord il passaggio risulterà troppo breve per sanare il deficit idrico, tuttavia una bella botta d'acqua dovrebbe colpire almeno la Lombardia, una delle regioni rimaste troppo a lungo a secco.

Qui la sequenza del passaggio di giovedì 13 aprile secondo il modello più attendibile secondo il team di MeteoLive, nella prima immagine notte e primo mattino:

Nella seconda le precipitazioni previste tra il mattino inoltrato e il primo pomeriggio:

Nella terza dalla metà del pomeriggio alla serata, sempre di giovedì 13 aprile:

Venerdì 14 aprile qualche rovescio sparso al centro e al sud, ma la perturbazione giungerà su queste aree piuttosto attenuata:

Sabato 15 aprile nuovo affondo depressionario diretto principalmente al centro e al sud con fenomeni concentrati lungo le regioni tirreniche:

Domenica 16 aprile invece una bobina depressionaria investirà prevalentemente le regioni centrali adriatiche e il meridione, lasciando il nord con tempo migliore, sebbene sempre fresco:

Da lunedì 17 a giovedì 20 aprile l'Italia sarà inserita in un letto di correnti orientali fresche e piuttosto instabili che favoriranno spunti temporaleschi pomeridiani lungo tutti i rilievi e le zone interne, ma localmente anche in pianura, specie al centro e al sud, ma da martedì 18 anche al settentrione:

Questa linea di tendenza, confermata emissione dopo emissione, fa intendere che il mese possa terminare senza aver mai vissuto un giorno di vero caldo anticipato e con la parziale anomalia di un anticiclone sovente sbilanciato verso la Scandinavia.