Arriva una debole PERTURBAZIONE: ecco le regioni coinvolte fino a venerdi

Poco da segnalare nella giornata odierna in Italia. L'alta pressione sarà presente sulla nostra Penisola facendo cessare le nevicate sui settori alpini di confine; anche al meridione in tempo tenderà a stabilizzarsi completamente con una generale attenuazione del vento. Ecco l'ultima immagine satellitare che ritrae il tempo di questa mattina in Italia:

Stop anche al Favonio che smetterà di soffiare sulle regioni settentrionali, facendo calare finalmente il rischio incendi.

La prima mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 15 della giornata odierna:

Al nord nubi medio-alte in transito con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nubi basse in aumento sulla Liguria senza piogge, per il resto bel tempo e clima mite.

Queste invece sono le precipitazioni attese per domani, venerdi 4 febbraio:

Qualche piovasco è atteso nell'arco della giornata su Liguria, Toscana, Umbria occidentale ed alto Lazio. Qualche pioviggine anche sulla Pianura Lombarda e l'Emilia Romagna, per il resto asciutto e soleggiato. Clima sempre molto mite.

