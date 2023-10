ARRIVA un CICLONE da 980 hPa sull'Italia: ecco quando e chi verrà più colpito!

L'acme del maltempo si registrerà nella giornata di venerdì, quando una profonda depressione di 980hPa raggiungerà il settentrione dalla Francia, innescando davanti a sè un richiamo di correnti molto miti dai quadranti meridionali su tutti i bacini della nostra Penisola con raffiche di vento anche prossime ai 90km/h e parallelamente anche un richiamo di venti da est in Valpadana sino a 50-60km/h.

Non sarà però solo un problema di venti, quanto di intensità delle precipitazioni. Cominciamo però dalle mappe bariche che, sorprendentemente, a distanza ormai di diversi giorni, confermano TUTTE la stessa evoluzione, che dunque presenta un'alta percentuale di attendibilità (85%):

Si vede chiaramente la depressione avanzare da ovest e parallelamente il rientro di aria fredda atteso sul nord Europa, al di sotto dell'anticiclone scandinavo. La depressione verrà frenata un po' nel suo incedere verso levante dalla tendenza stessa del ciclone ad approfondirsi, sia dalla presenza dell'anticiclone tra Grecia e area medio orientale.

E questo porterà a precipitazioni molto abbondanti dapprima sul Ponente ligure, area che più di tutte in Italia ha sofferto per la scarsità di pioggia e poi sul resto della Liguria, sulla Lombardia, per poi traslare attenuate verso il Triveneto nella notte su sabato 21 ottobre, qui la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi nelle 24 ore di venerdì 20 ottobre per il modello europeo e sotto per quello americano:

Ed ecco i venti previsti per la mattinata di venerdì 20 ottobre al suolo e le temperature previste a 1500m, dove si evidenzia chiaramente il richiamo caldo da sud e l'aria fresca ormai localizzata sull'angolo nord-occidentale (isoterma dei 10°C a 1500m).

In un simile contesto le nevicate si registreranno solo al di sopra dei 2500m, ma c'è la preoccupazione per accumuli di pioggia anche di 150mm in poche ore , segnatamente in caso di temporali marittimi:

C'è pericolo che tale ciclone possa creare danni? La situazione verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni per capire se i venti forti potranno coinvolgere anche le zone dell'entroterra e le vallate alpine e non solo, come sembra ora, le zone costiere. Seguite gli aggiornamenti!