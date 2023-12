ARRIVA la NEVE anche in pianura al nord entro lunedÃ¬ sera, anche se debole e bagnata

I primi fiocchi della stagione in pianura al nord sono in arrivo entro lunedì pomeriggio, anche se non saranno un granchè. Temperature un po' al limite, un fronte che giungerà "storto", cioè non accompagnato da una saccatura in grado di dispensare fenomeni in modo omogeneo, ma irregolare.

Il flusso mediamente occidentale delle correnti e il debole richiamo di aria umida e più mite, avranno comunque il merito di "spalmare" i fenomeni sulla Valpadana da ovest verso est, senza far impennare troppo le temperature e coinvolgendo probabilmente anche parte della pianura veneta, l'Emilia, gran parte della Lombardia, oltre che il basso Piemonte e soprattutto l'Appennino ligure.

Ben poco è comunque atteso a ridosso delle alte pianure e della fascia prealpina, una spolverata sulle Alpi.

Da sottolineare che peraltro diversi LAM, modelli ad area limitata, NON vedono proprio la nevicata, ma si limitano a segnalare deboli piogge (al massimo miste a neve) per ciò che concerne la pianura.

Il modesto passaggio perturbato sarà comunque a carattere di pioggia sulle regioni centrali e meridionali nel corso di martedì 5 dicembre.

Ecco il quadro barico:

Il naso che evidenziano le isobare sul catino padano evidenzia la presenza di venti freddi da est a precedere il passaggio frontale , che sarà comunque "disturbato" dalla presenza dell'arco alpino occidentale. Il fronte principale scorrerà basso, a ridosso della Liguria, anche se il peggioramento vivrà anche di un altro impulso, che passerà un po' più alto, interessando in una certa misura anche il catino padano, qui le mappe neve del modello europeo (in verde) con coinvolgimento di quasi tutto il nord, comprsa parte della costa ligure, esclusa invece la Romagna e le coste dell'alto Adriatico:

Qui una chiave di lettura leggermente diversa con la neve (in blu) prevista più abbondante su Appennino ligure, Pavese, Astigiano, alto Veronese, Vicentino, ma sempre nell'ambito di pochi centimetri.

Tra mercoledì e giovedì tregua, poi ecco il fronte dell'Immacolata. Ne parleremo diffiusamente tra poco in un altro articolo.