Arriva l'ALTA PRESSIONE e torna il sole su quasi tutta l'Italia, ma poi...

Come era nelle attese, l'alta pressione sta facendo piazza pulita di nubi e fenomeni nel Mediterraneo e sull'Italia. Ecco l'immagine satellitare in movimento che documenta il tempo delle ultime ore sul nostro Continente:

Le regioni orientali risentono in verità di residue correnti settentrionali che determinano qualche addensamento. Sul resto della Penisola domina invece un gran sereno dettato dalla presenza dell'alta pressione in via di consolidamento.

La situazione prevista per la giornata odiena, lunedi 13 dicembre, è molto semplice:

Bel tempo al nord, al centro e sulla Sardegna, con temperature del giorno anche abbastanza miti. Un po' di vento da nord associato ad addensamenti e qualche raro rovescio saranno presenti dal Molise verso sud, ma cose di poco conto.

Nella giornata di domani, martedi 14 dicembre, alta pressione ancora più forte: a parte qualche nube all'estremo sud e sulle Isole, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. Potrebbero tornare le nebbie sulle pianure del nord con peggioramento della qualità dell'aria nelle grandi città. Clima mite sui monti ed i colli, più freddo in pianura.

Dopo il 22 dicembre è probabile un'ondata di gelo sull'Italia, ne parlaremo nei prossimi articoli.

