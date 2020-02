ARIA FREDDA in sfondamento sull'Italia: rovesci al sud, periodo finalmente DINAMICO

SITUAZIONE: un impulso freddo è transitato nella notte sull'Italia e si attesta ora all'altezza delle nostre regioni meridionali, dove produrrà ancora dei rovesci nel corso della giornata. Dietro ad esso sta affluendo aria moderatamente fredda che riesce a generare ancora delle nevicate sui settori di confine alpini orientali, mentre sta riportando il sereno sulle rimanenti regioni. Qui la situazione in Val Pusteria a Villabassa-Niederdorf (BZ):

EVOLUZIONE: nella giornata di sabato da ovest giungerà una nuova perturbazione che porterà precipitazioni entro sera su gran parte del nord e della Toscana, con limite della neve intorno agli 800m sulle Alpi. Qui la mappa delle precipitazioni più rilevanti prevista dal nostro modello:

Nella mattinata di domenica 1 marzo i fenomeni finiranno per attestarsi su est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e regioni centrali, come mostra anche la mappa delle precipitazioni prevista dal nostro modello:

La situazione volgerà poi verso un ulteriore peggioramento al centro e al sud tra la serata e la notte su lunedì, per il contemporaneo inserimento di nuova aria umida legata al transito di un altro impulso che risulterà poi importante tra lunedì sera e martedì, quando sull'Italia andrà scavandosi una depressione al suolo. Qui la sequenza dei fenomeni tra domenica sera e la notte su lunedì e successivamente quelli relativi al grosso guasto tra lunedì sera 2 e l'alba di martedì 3 marzo:

MALTEMPO: tra lunedì 2 e martedì 3 avremo una fase di maltempo diffuso che mancava dall'Italia da metà dicembre. Successivamente, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti, le cose non cambieranno. Dopo una tregua attesa per mercoledì 4, ecco un altro fronte incisivo in arrivo per giovedì 5, che secondo il modello americano sarebbe in grado di portare anche neve in pianura per alcune ore al nord. Seguite ovviamente tutti gli aggiornamenti.



OGGI: migliora al nord-ovest, ancora neve sui settori alpini di confine altoatesini al nord-est ma in miglioramento, per l resto schiarite. Al centro nubi residue al mattino poi schiarite, isolati rovesci solo sull'Abruzzo, nevosi sino a 700m. Al sud instabile con rovesci sparsi, anche forti localmente, spruzzate di neve in Appennino oltre 800m, ventoso e piuttosto freddo ovunque, specie al nord e in Adriatico.

