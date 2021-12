ARIA ARTICA nel Mediterraneo: MALTEMPO su diverse regioni e neve a quote relativamente basse

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Ancora impegnati da molta nuvolosità i cieli delle regioni centrali e meridionali, dove insistono fenomeni sparsi e nevicate a quote relativamente basse in Appennino. Al nord prevale invece l'azione dell'aria secca da nord ed il cielo risulta prevalentemente sereno a parte nubi sulla Romagna senza conseguenze.

Nelle prossime ore tutto si sposterà verso il meridione e nella giornata di domani, martedi 7 dicembre, sull'Italia subenterà una tregua in attesa del peggioramento nevoso di mercoledi 8 dicembre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di oggi sul nostro Paese:

Bel tempo al nord ed in tendenza sulla Toscana e il medio Tirreno. Tempo ancora instabile sul resto del nostro Paese con piogge, rovesci e nevicate sopra i 700-800 metri sull'Appennino centrale e la Sardegna, 900-1100 metri al sud e sulla Sicilia. Attenzione ai venti molto forti ed i mari in cattive condizioni al centro e al sud. Temperature in calo ovunque.

Domani, martedi 7 dicembre, avremo invece una tregua:

A parte residui rovesci sulla Sicilia e all'estremo sud, il tempo sarà buono su tutta l'Italia. Farà freddo al mattino specie al nord e al centro, calerà anche la ventilazione settentrionale.