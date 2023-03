Aprile partirà con il BOTTO? Prospettive di TEMPO PERTURBATO per la settimana di Pasqua!

Toh, che sorpresa! L'anticiclone sembra in difficoltà e potrebbe non riuscire a prendersi la scena durante la prima settimana di aprile, quella che ci porta diritti alla Pasqua.

Tutti i modelli vedono un Mediterraneo vulnerabile, coinvolto dal probabile affondo di nuove saccature, in grado di dispensare precipitazioni significative. Naturalmente manca la "smoking gun", la pistola fumante, la prova schiacciante che vada a finire proprio così.



Ci sono comunque segnali e noi abbiamo deciso di mostrarveli, questo è il quadro proposto dal modello canadese per il 1° aprile:

Questo invece è lo schema barico proposto dal modello europeo per lo stesso giorno con una saccatura già attiva nel cuore del Mediterraneo:

Il modello americano rimanda questo maltempo così incisivo solo di 48 ore e vede un simile sprofondamento da lunedì 3 aprile; lo vede entrare più tardi ma persistere almeno sino a mercoledì 5 aprile, se non oltre:

La fase caratterizzata dal tempo perturbata non è confermata in modo così netto dalla media degli scenari del modello americano, che opta come al solito per depressioni un po' sbilanciate verso est ed ingressi delle saccature solo parziali, come vediamo qui:

Tuttavia, a confortarci in questa importante previsione piovosa c'è l'indice di affidabilità che evidenzia come la fase perturbata, per quanto incerta, possa sicuramente guadagnare punti nei prossimi aggiornamenti:

EVOLUZIONE

Da giovedì 6 marzo sarà ancora la variabilità a comandare la scena. Non si vede fino a Pasqua l'affermazione netta di nessuna figura barica, nè legata al maltempo che al sole pieno. Servirà ancora del tempo per capire che feste saranno...



RIASSUMENDO

C'è la possibilità che si riscontri una fase piovosa importante durante la prima decade di aprile ma molti tasselli del puzzle non si sono ancora incastrati nel punto giusto.