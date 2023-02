Apice del FREDDO e MALTEMPO (anche estremo) su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo o nevicando in Italia:

Al via la fase di intenso maltempo sulla Sicilia e il sud della Calabria dove sono già in atto rovesci di un certo spessore. Alcune nevicate nella notte hanno interessato l'alto e medio Adriatico localmente fino sulle pianure e lungo le coste. Rovesci anche sulla Sardegna orientale con neve oltre i 600 metri, per il resto tanto freddo, ma tempo complessivamente asciutto.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola fino alle 7 di domattina:

Confermiamo condizioni di severo maltempo nel sud della Sicilia, ma tutta l'Isola verrà colpita da piogge intense e nevicate abbondanti sopra i 650-700 metri. Maltempo anche nel sud della Calabria con neve sui 400 metri.

Ancora qualche nevicata fino al primo pomeriggio sul medio-basso Adriatico localmente fin sulle coste tra Marche e Romagna e sopra i 200-300 metri altrove. Qualche rovescio anche sulla Sardegna orientale con neve oltre i 600 metri, per il resto tempo freddo e asciutto.

Ecco le temperature previste in Italia alle ore 15 di oggi, giovedi 9 febbraio:

Farà freddo praticamente ovunque. Massime sotto i 5° al nord e sottozero in prossimità dell'Appennino centrale. Leggermente più miti i valori sul basso Tirreno ed all'estremo sud, fino a 10-11°. Ancora vento forte su tutto il centro e soprattutto al sud.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domani, venerdi 10 febbraio:

Ancora maltempo sulla Sicilia, specie sulla parte meridionale, con piogge anche intense ed abbondanti nevicate in montagna. Maltempo anche nel sud della Calabria. In giornata è atteso comunque un allentamento dei fenomeni.

Su tutte le altre regioni tempo stabile a parte le ultime nevicate tra Abruzzo, Molise e Puglia tra la notte e il primo mattino, ma in via di rapida attenuazione. Molto freddo al mattino con gelate diffuse, leggermente più mite nell'arco della giornata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località