APICE del CALDO ESTREMO sull'Italia, ma incalzano TEMPORALI

In bella mostra l'alta pressione africana in tutta la sua potenza. Si tratta delle temperature a 1500 metri attese per questa sera attorno alle ore 20:

Si tratta della fase culminante del caldo sull'Italia. Da domani l'alta pressione africana tenderà lentamente, ma progressivamente a flettere sulle regioni settentrionali dove tra venerdi e sabato arriveranno temporali più diffusi. Sul resto d'Italia pochi cambiamenti anche se il caldo atroce potrebbe perdere qualche punto.

Iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 19 luglio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nubi sparse su alcuni settori della costa ligure, mentre sulle Alpi si faranno strada temporali anche intensi nell'arco del pomeriggio specie al nord-est. Difficili gli sconfinamenti in pianura se non nelle aree limitrofe. Sul resto d'Italia sole dardeggiante.

Queste sono le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 43° sulla Sardegna meridionale, 41° in Sicilia e sulla bassa Lucania, 40° sulla Puglia e sulla Calabria ionica. Molti valori sopra i 35°. Evitare di uscire nelle ore più calde specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 20 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Ancora rischio di temporali anche forti nel pomeriggio sulle Alpi con qualche sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti, specie al nord-est, per il resto situazione invariata con sole dardeggiante.

