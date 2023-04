ANTICICLONE alla riscossa verso fine mese, ma riuscirà nell'impresa? E come sarà il Ponte del Primo Maggio?

L'anticiclone proverà a far sognare gli amanti dell'estate, delle vacanze, del mare. Lo farà da mercoledì 26 con un sussulto africano, una lingua che proverà a distendersi nell'area mediterranea, cercando di portare sole e caldo estivo sino ai primi di maggio, ma ci riuscirà? Probabilmente NO, non da noi almeno.

In realtà la lingua calda salirà soprattutto sull'ovest del Continente, mentre l'Italia potrebbe ancora essere coinvolta già per fine mese da un flusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali o orientali e risentire dunque anche di condizioni di instabilità, come vediamo da questa mappa:

Guardate infatti termicamente a 1500m come si potrebbero distribuire le temperature per il periodo in oggetto:

Ci sono però anche segnali che inducono a pensare che il disturbo alla lingua anticiclonica (che appare troppo esile per durare molto) potrebbe arrivare anche da ovest con un affondo depressionario non trascurabile proprio per il Ponte del Primo maggio con piogge e temporali in arrivo soprattutto al nord e al centro:

La media degli scenari, non riuscendo ancora a capire da dove potrebbe provenire l'attacco, nicchia e ci consegna uno scenario intermedio, con l'anticiclone che prova, con scarsa efficacia per la verità, a proteggere l'Italia, come vedete qui sotto:

CONCLUDENDO

La prima fiammata estiva, vista dal modello americano per fine mese, potrebbe non raggiungerci, o comunque esaurirsi rapidamente sotto l'incalzare di disturbi in arrivo da nord-est (aria fresca ed instabile) o da ovest (perturbazioni atlantiche) e di conseguenza il Ponte del Primo maggio potrebbe risultare a tratti piovoso o temporalesco e dal clima fresco o mite. Seguite tutti gli aggiornamenti, per ora l'anticiclone sembra l'ombra di se stesso...