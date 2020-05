ANTICICLONE AFRICANO reso meno aggressivo dai venti da nord-est

SITUAZIONE: lungo il bordo orientale dell'anticiclone affluisce una corrente relativamente fresca da est che genera nuvolaglia su Piemonte ed ovest Lombardia, cosi come lungo l'Adriatico, ma senza dar luogo a precipitazioni, bensì limitando il rialzo delle temperature massime. Nelle zone non direttamente coinvolte da questo flusso farà decisamente più caldo, specie nel pomeriggio.



EVOLUZIONE: venerdì e sabato l'anticiclone rinforzerà riuscendo a spingere la sua massa d'aria calda sul nostro territorio, segnatamente sulle nostre regioni centrali e meridionali, dove si potranno toccare facilmente punte di 30°C. Al nord invece nel fine settimana andrà accentuandosi l'instabilità lungo le Alpi con locali e brevi acquazzoni pomeridiani, ad anticipare il peggioramento previsto per lunedì 11 maggio.

Qui le mappe dell'instabilità atmosferica prevista rispettivamente per sabato e domenica lungo la fascia alpina:

PEGGIORAMENTO: l'avanzamento di un vortice depressionario dalla Francia porterà lunedì ad un peggioramento che investirà il nord e in parte anche il centro, anche se i fenomeni più intensi sono previsti lungo tutta la fascia montana, pedemontana e sulle alte pianure del nord, pioverà comunque anche su gran parte delle regioni centrali e la Sardegna, sporadicamente sulla Campania, qui la mappa dei fenomeni previsti sino alle 18 di lunedì 11 maggio:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: al nord e al centro da martedì 12 a giovedì 14 maggio una corrente da sud ovest spingerà ancora aria a tratti instabile con qualche rovescio o breve temporale alternato a momenti soleggiati, al sud invece prevarrà l'influsso stabilizzante e la massa d'aria calda dell'anticiclone, che entro venerdì 15 si estenderà anche al nord, riportando sole e caldo. Seguite gli aggiornamenti!

