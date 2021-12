Ancora un po' di FREDDO, ma gli occhi sono puntati al periodo natalizio

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore sul nostro Continente:

L'alta pressione è ormai uscita di scena. Al suo posto troviamo un'irruzione di aria molto fredda che sta colpendo l'est europeo. L'Italia subisce un'ingerenza marginale del freddo che si fa sentire soprattutto al nord e lungo il versante adriatico.

Nei prossimi giorni la situazione è prevista cambiare radicalmente. Se ne andranno le correnti fredde orientali, mentre prenderanno piede quelle più miti occidentali che condizioneranno il periodo natalizio con alcune precipitazoni specie al nord e al centro.

La giornata odierna sarà invece relativamente fredda e con scarsi fenomeni in Italia. Ecco la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 20 di questa sera:

Piovaschi locali interesseranno alcune regioni dell'Italia centrale oltre all'alto Adriatico. Qualche fiocco di neve in Appennino sopra gli 800-1000 metri. Piovaschi anche sulla Calabria, per il resto tempo asciutto anche se non completamente soleggiato.

Questa invece è la situazione prevista per domani, giovedi 23 dicembre:

Ancora tempo nel complesso asciutto su tutta l'Italia. Qualche piovasco potrebbe cadere tra la Campania, la Calabria Tirrenica e la Sicilia, ma cose di poco conto. Temperature in graduale aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località