Ancora troppo CALDO in Italia e si aggravano i problemi di SICCITA' su alcune regioni

Anche oggi vi mostriamo la mappa sinottica elaborata questa mattina dal modello americano, che mostra molto bene l'anomalia pressoria che stiamo vivendo:

Al posto delle perturbazioni che dovrebbero cadenzare l'autunno italico, tutta la nostra Penisola è sottomessa da un'area di alta pressione posizionata come dovrebbe essere nel mese di luglio. Purtroppo non tutte le regioni hanno avuto la pioggia tra agosto e settembre e segnatamente al nord-ovest i problemi di siccità si stanno aggravando di giorno in giorno.

Qualcosa cambierà tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, ma ancora non si vedono svolte decise nello stato del tempo almeno fino a metà mese.

Andiamo con ordine; questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 6 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Un po' di nubi sparse tra il nord-est e il centro Italia, ma senza conseguenze, per il resto soleggiamento ottimo.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, giovedi 6 ottobre:

Sarà una giornata tardo estiva ovunque. Punte di 27° nel Lazio, 26° sulle Isole e l'Emilia Romagna, 25° sulla Lombardia, il nord-est e la Toscana. Valori ovunque superiori alle medie del periodo.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 7 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Cambierà poco la situazione. Un po' di nubi sparse al centro e al sud senza conseguenze, soleggiamento ottimo sul resto d'Italia.

