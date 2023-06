Ancora TEMPORALI INTENSI su alcune regioni, ma l'instabilità presto ci lascerà

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Come era nelle attese, il tempo è migliorato al nord e su gran parte del centro. Restano ancora nuclei instabili al sud e lungo il versante adriatico ed ancora per oggi il maltempo si farà sentire su queste aree. A partire dalla giornata di domani, venerdi 16 giugno, l'alta pressione darà una spallata a tutta la configurazione instabile, deviandola verso la Penisola Balcanica. Il tempo di conseguenza migliorerà anche al sud.

La prima mappa mostra la situazione del tempo fotografata in Italia tra le 14 e le 17 di oggi pomeriggio:

Ancora molti temporali (aree colorate in verde) su parte del centro e al meridione dove i fenomeni potrebbero essere anche intensi. Una netta riduzione dei temporali sarà presente invece sul resto d'Italia, con fenomeni essenzialmente relegati ai rilievi, anche se tra la sera e la notte potrebbero sconfinare anche in Valpadana.

Questa invece è la situazione fotografata per domani pomeriggio, sempre tra le 14 e le 17:

Tempo in miglioramento anche al sud dopo gli ultimi temporali sulla Puglia, in via di attenuazione. Altrove tempo stabile con qualche temporale di stagione sui rilievi del nord durante il pomeriggio.

Sul fronte delle temperature, ecco i valori previsti alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Si apprezzerà un aumento delle temperature al nord e sull'alto Tirreno con punte di 26-27°, 26° anche sulle Isole, per il resto temperature gradevoli, un po' fresche sotto eventuali rovesci o temporali.

