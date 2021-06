Ancora tanto SOLE sull'Italia, ma è in vista un CAMBIAMENTO...

L'immagine satellitare in movimento ci mostra l'Italia ancora sgombra da nuvolosità significativa:

Merito dell'alta pressione che si è temporaneamente insediata sul nostro Paese, facendo piazza pulita di nubi e piogge. Sulla sinistra dell'immagine sono però visibili ammassi nuvolosi che testimoniano un cambiamento del tempo che inizierà a manifestarsi nella giornata di sabato 5 giugno.

Oggi, venerdi 4 giugno, il tempo sull'Italia si manterrà buono, come mostra questa mappa valida fino alle ore 20 di questa sera:

A parte i settori alpini che potrebbero avere qualche piovasco pomeridiano, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l'Italia, se si eccettua un po' di nuvolosità nel pomeriggio nelle aree interne del centro, ma senza fenomeni.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento, con caldo un po' fastidioso sulla Pianura Padana e sulla Sardegna.

La giornata di domani, sabato 5 giugno, vedrà i primi segnali di cambiamento:

Ecco gli acquazzoni o i temporali che diverranno maggiormente diffusi sulle Alpi e si estenderanno anche ad alcune aree pianeggianti dell'Italia settentrionale.

Qualche piovasco in arrivo da ovest sulla Sardegna, in estensione alle coste della Toscana a fine giornata, ma cose di poco conto. Su tutte le altre regioni ancora bel tempo e caldo; temperature in lieve calo sotto eventuali rovesci o temporali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località