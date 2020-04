Ancora tanto sole sull'Italia, ma aumenta il problema della SICCITA' in Italia

Piogge e rovesci proveranno a bussare alla porta italica dal lato più classico, ovvero quello occidentale, ma l'alta pressione farà buona guardia sullo Stivale, riducendo il tutto a pochi ed esili disturbi.

La previsione da qui a domenica è presto fatta, anche se il monopolio del sole verrà messo in discussione da addensamenti nuvolosi che solo localmente si spremeranno per far cadere qualche goccia dal cielo.

Esaminiamo l'immagine satellitare di questa mattina perchè è molto eloquente:

Come abbiamo accennato, i tentativi da ovest per far cambiare l'andazzo siccitoso sulla nostra Penisola non mancano, ma l'alta pressione è sempre lì; non appena gli attacchi perturbati impattano contro la cupola stabilizzante vengono letteralmente distrutti o ridotti a passaggi di nubi alte senza costrutto.

Questa situazione andrà avanti per tutto il fine settimana; a seguire, tra lunedi 20 e martedi 21 aprile, la struttura perturbata che attualmente agisce in sede Iberica tenderà di entrare sull'Italia, ma sarà un ingresso pieno di ostacoli anche se qualche pioggia potrebbe essere garantita. Ne riparleremo.

Ecco la mappa della nuvolosità prevista per le ore centrali della giornata odierna, venerdi 17 aprile:

Sarà l'ennesima giornata soleggiata e calda per la nostra Penisola. Da segnalare solo la presenza di nubi basse senza costrutto su alcune aree del Tirreno, unitamente a nubi medio-alte in transito sulla Sardegna e al nord-ovest, rigorosamente senza piogge.

Su tutte le altre regioni avremo condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature in ulteriore aumento.

Poche le novità per domani, sabato 18 aprile: qualche debole pioggia potrebbe raggiungere la Sardegna e più isolatamente il nord-ovest, ma con accumuli minimi, per il resto tempo asciutto e soleggiato.

