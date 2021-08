Ancora TANTO CALDO, ma su alcune regioni incombono TEMPORALI INTENSI, vediamo dove

La cupola di alta pressione che ci sta interessando tende a flettere ad iniziare dalle regioni settentrionali dove transita la coda di una perturbazione piu attiva sull'Europa centrale. Vediamo subito l'immagine satellitare in movimento:

Temporali di una certa intensità sono in atto tra l'alta Lombardia e l'alto Veneto, in marcia verso il restante nord-est. Sul resto d'Italia il tempo è buono a parte qualche nube in prossimità delle regioni centrali, senza conseguenze.

Dove colpiranno maggiormente i temporali nella giornata odierna? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Ecco i temporali che agiranno soprattutto tra il nord della Lombardia e il Triveneto; fenomeni anche intensi ed accompagnati da grandine. Qualche piovasco o breve temporale sarà possibile anche sulla pianura lombarda tra il pomeriggio e la serata; sul resto d'Italia bel tempo a parte un po' di nubi sulla Liguria senza pioggia.

Temperature sempre molto elevate sul nostro Paese. Ecco la mappa dei valori previsti alle ore 15 di oggi, lunedi 16 agosto:

Purtroppo saranno ancora possibili punte di 40° tra il Molise e la Puglia; 39° tra Marche e Abruzzo, 37° su Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia.

Nella giornata di domani, martedi 17 agosto, le temperature inizieranno a calare ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma lo vedremo in separata sede.

