Ancora rischio TEMPORALI talora INTENSI, ma presto salirÃ  in cattedra il GRANDE CALDO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo attualmente presente in Europa:

L'alta pressione nella giornata odierna si farà un po' sorprendere da infiltrazioni di aria fresca alle quote superiori. Il divario termico con le temperature elevate del suolo metterà la spinta a temporali talora intensi che si faranno vedere su parte del settentrione e nelle aree interne del centro tra il pomeriggio e la serata. Successivamente, l'alta pressione subirà un rinforzo e darà luogo ad una lunga ondata di caldo sullo Stivale a partire dal prossimo week-end.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 8 di domani mattina, venerdi 18 agosto:

Al nord temporali nel pomeriggio sui rilievi, ma in sconfinamento verso le pianure in serata con fenomeni anche localmente intensi. Fenomeni assenti solo su coste liguri ed alto Adriatico. Qualche temporale pomeridiano sarà probabile anche nelle aree interne del centro e del meridione, in attenuazione in serata, per il resto tempo soleggiato.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori previsti in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 36-37° in Sardegna, 35° sull'Emilia Romagna e le aree interne del centro. Molti i valori oltre i 30°.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 17 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Situazione più stabile, ma ancora rischio di qualche temporale al nord-est e nelle aree interne dell'Italia centrale limitatamente al pomeriggio, per il resto soleggiato e temperature in aumento.

