Ancora rischio di TEMPORALI sui rilievi e nelle aree interne nel pomeriggio

Questa mattina il cielo è caotico su gran parte della nostra Penisola, fatta eccezione per le due Isole Maggiori e il Tirreno dove il soleggiamento risulta più convinto. Alcuni rovesci o brevi temporali stanno scivolando lungo il versante adriatico come mostra la riflettività del radar delle ultime due ore:

Qualche pioggia è presente anche sul Veneto e sulla Lombardia, ma si tratta di cose di poco conto. Sul resto d'Italia il tempo risulta al momento asciutto.

Le previsioni per la giornata odierna, martedi 16 giugno, non sono molto diverse da quelle di ieri. In pratica, la lampadina del sole metterà in moto nubi a sviluppo verticale che impegneranno le aree interne e montuose con temporali pomeridiani più o meno intensi. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle 20 di oggi, martedi 16 giugno:

I rovesci presenti in Adriatico si attenueranno nell'arco della mattinata. Notate la collana di temporali o rovesci che colpirà praticamente tutte le aree montuose nel pomeriggio, ad eccezione delle Isole. I temporali si prevedono più intensi sull'Appennino centro-meridionale, dove sono attese anche grandinate.

A riparo le pianure del nord (tranne le aree prossime ai rilievi) e tutti i litorali, anche se lungo il versante adriatico non si esclude qualche sconfinamento. In serata, al calare del sole, i fenomeni si attenueranno tranne sulle alte pianure del nord e nel Torinese, dove potrebbero persistere fino a sera.

Bel tempo deciso solo sulla Sicilia e sulla Sardegna.

Due parole anche sul tempo di domani, mercoledi 17 giugno: l'instabilità dovrebbe ulteriormente accentuarsi sull'Italia stante il transito di un moderato sistema frontale; ne riparleremo più diffusamente nell'arco della mattinata. Continuate a seguirci!

