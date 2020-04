Ancora PIOGGE al centro e al sud ma la perturbazione perde forza

SITUAZIONE: il ritorno delle piogge sul nostro Paese è una notizia che si è persa nella marea di informazione sul covid-19 ma è comunque importante, anche se non è piovuto dappertutto, anche se poteva fare di più. Oggi toccherà ancora al centro e al sud sperimentare alcune precipitazioni, mentre al nord è già tornato il sereno. Qui la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni prevista sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: giovedì e venerdì non mancheranno note di instabilità sulle nostre regioni centrali e meridionali, segnatamente nel pomeriggio sulle zone interne e sui rilievi, con qualche sconfinamento sulle pianure del Tirreno, come vediamo in questa mappa prevista per le ore centrali di giovedì 23, dove si evince che i rovesci più intensi sono attesi su Calabria e Sicilia:

FINE SETTIMANA: nel complesso il tempo risulterà buono ma la pressione di aria più fredda in quota a ridosso della catena alpina potrà dar luogo a rovesci sparsi proprio su queste zone nelle ore pomeridiane. Si esaurirà invece del tutto l'azione depressionaria al sud. Le temperature risulteranno comprese nelle medie del periodo.



PROSSIMA SETTIMANA: pur con fatica, quando si tratta di prevedere maltempo non è una novità, i modelli confermano l'affondo di una nuova saccatura al nord e al centro del Paese tra martedì 28 e mercoledì 29 con tanto di rovesci e temporali sparsi, sarebbero i primi della stagione al nord. Qui la mappa della media degli scenari del modello americano che testimonia l'affondo della saccatura nella giornata di martedì 28:

OGGI: al nord residui addensamenti su basso Piemonte e Liguria ma con tendenza ad ulteriore rasserenamento, al centro e al sud invece molte nubi con precipitazioni diffuse, specie tra regioni centrali e basso Adriatico, ma possibili anche sul resto del meridione e le isole maggiori, anche a carattere di rovescio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera. Temperature massime in aumento al nord, stazionarie altrove. Ancora ventilazione sostenuta al centro e al sud.

