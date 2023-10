Ancora ESTATE sull'Italia, ma la SVOLTA è vicina!

Si mantiene ancora ben salda l'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Europa meridionale. Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali della giornata odierna, mercoledi 11 ottobre:

Per il momento non ci sono progressi della stagione autunnale sul Mediterraneo. Il flusso atlantico si mantiene ancora molto a nord e sull'Italia avremo sole e caldo ancora per qualche giorno.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe iniziare a cambiare con una prima perturbazione che porterà alcune precipitazioni su parte del centro-nord, ma i veri cambiamenti sono attesi nell'arco della settimana prossima.

Andiamo con ordine, anche se per oggi c'è ancora poco da commentare. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 11 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nessun cambiamento rispetto ai giorni scorsi. Un po' di nubi basse sulla Liguria, qualche bruma in Valpadana al mattino e nubi sparse sulla Calabria, per il resto sole implacabile.

Le temperarture attese oggi alle ore 15 faranno registrare un lievissimo calo al nord e al centro, ma resteranno di molto superiori alle medie del periodo. Ecco i valori previsti:

31° saranno possibili sulla Sardegna meridionale, 30° in Sicilia e sul Foggiano, 28-29° abbastanza diffusi sull'Italia, specie al nord e sul Tirreno.

Infine, questo è il soleggiamento atteso tra le 8 e le 16 di domani, giovedi 12 ottobre:

Da segnalare un aumento delle nubi basse e delle brume su alcuni settori del nord, ma ancora senza fenomeni. Nubi sparse anche in Calabria, per il resto nessun cambiamento, con temperature sempre elevate.

RIASSUMENDO: L’Italia vive ancora una fase di clima estivo, con sole e caldo che persistono grazie all’alta pressione che copre il Mediterraneo e l’Europa meridionale. Tuttavia, la situazione è in procinto di cambiare, con una prima perturbazione atlantica che si avvicina al centro-nord nel fine settimana e che anticipa i veri cambiamenti previsti per la settimana prossima. Infatti, l’autunno dovrebbe finalmente fare il suo ingresso sull’Italia, portando pioggia e frescura su gran parte del Paese. Nel frattempo, oggi e domani avremo ancora giornate soleggiate e temperature elevate, con poche nubi basse al nord e in Calabria. I valori termici saranno di molto superiori alle medie del periodo, con punte di 31° in Sardegna e Sicilia.

