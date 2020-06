Ancora atmosfera irrequieta con TEMPORALI specie al NORD-EST

Cieli un po' "sporchi" questa mattina sulla Sardegna e su parte del meridione, come mostra prontamente l'occhio vigile del satellite:

Si tratta di un serpentone di nubi medio-alte che in prossimità della Sardegna lascia cadere qualche goccia o breve piovasco. Sul resto d'Italia il tempo è abbastanza buono se si eccettuano annuvolamenti sulla Liguria e sulle Alpi, ma non vengono segnalate piogge.

In attesa della rimonta anticiclonica che scalderà i motori già durante il prossimo week-end, il tempo di oggi (venerdi 19 luglio) in Italia resta ancora "convalescente".

Il rischio di temporali si sposterà dal nord-ovest al nord-est, come mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 7 di domani, sabato 20 giugno:

Tra l'alto Veneto, il Trentino e il Friuli, i temporali potrebbero essere anche intensi nel pomeriggio odierno e in serata. Qualche piovasco o breve temporale non si esclude anche nelle aree interne del centro, segnatamente tra Umbria, Marche e Abruzzo, nonchè in prossimità delle Alpi occidentali.

Da segnalare inoltre il tappeto di nubi medio-alte ben visibile dal satellite che oggi disturberà il soleggiamento sulla Sardegna, la Sicilia e la Calabria, proponendo anche qualche goccia di pioggia o raro piovasco.

Sul resto d'Italia il tempo sarà nel complesso buono e accompagnato ancora da temperature ampiamente accettabili.

Due parole anche sul fine settimana, che vedrà una riduzione delle aree temporalesche a favore di un più ampio soleggiamento che dovrebbe interessare quasi tutta l'Italia. Temperature in aumento.

