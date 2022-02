Ancora ALTA PRESSIONE, ma sono in vista CAMBIAMENTI

Questa mattina vi mostriamo l'alta pressione in piena azione sull'Italia con le immagini satellitari in movimento.

A parte qualche banco di nebbia in Valpadana ed un po' di nuvolosità bassa sulla Liguria, il cielo si presenta sereno su tutta l'Italia. E' la fase culminante dell'alta pressione che da questo momento inizierà ad indebolirsi ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La perturbazione che vedete in alto a sinistra attraverserà l'Italia durante il fine settimana determinando un calo delle temperature, ma fenomeni nel complesso scarsi. Per un cambiamento più sostanzioso si dovrà aspettare l'inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 15 della giornata odierna, giovedi 10 febbraio:

Nubi basse saranno possibili sul nord-ovest, in modo particolare sulla Liguria, ma senza pioggia. Più sole sulle Alpi a parte qualche velatura; non si esclude qualche banco di nebbia in Valpadana al mattino, in sollevamento. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e mite a parte nubi basse sulla Calabria Tirrenica senza conseguenze.

Questa invece è la tendenza per domani, venerdi 11 febbraio:

Piovaschi sparsi sulla Liguria e al nord-est; neve sui settori alpini di confine. Nuvolosità in aumento al nord e al centro, ma con basso rischio di pioggia, soleggiato e mite al sud. Al nord temperature in lieve ed iniziale calo.

