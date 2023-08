Ancora 72 ore di anticiclone BOLLENTE, poi la SVOLTA temporalesca rinfrescante per tutto il Paese

Ancora una giornata da "sudario" su gran parte del Paese con punte di 39°C attese su zone interne dell'Emilia e del Lazio e diversi valori compresi tra 36 e 37°C sulle regioni del nord e del centro; caldo intenso che replicherà solo leggermente attenuato tra giovedì e venerdì, poi cambierà tutto.



Ecco comunque il quadro delle temperature massime previste per le 16 di oggi:

Guardate solo la differenza con quelli attesi alle 8 del mattino di lunedì 28 agosto , nelle Alpi si scenderà anche sotto i 10°C sin nei fondovalle, in Valpadana si scenderà di almeno 9-10°C nei valori minimi rispetto a quelli attuali di 25-26°C, la diminuzione riguarderà anche le zone interne del centro:

A far cambiare tutto ci penserà la saccatura che vedete sotto, colma di aria fresca, che andrà ad originare un fronte temporalesco piuttosto attivo nella giornata di domenica 27, che potrà favorire nubifragi anche pericolosi, ai quali dedicheremo un articolo speciale:

Ecco il passaggio a livello precipitativo: la prima mappa (modello inglese UKMO) si riferisce agli accumuli previsti tra la mezzanotte e le 18 di domenica 27 agosto, mentre la seconda contempla i fenomeni previsti nelle successive 24 ore, cioè sino alle 18 di lunedì 28 agosto (modello europeo ECMWF):

Indubbiamente un passaggio significativo per gran parte del Paese, certamente più importante sul settentrione ma da non trascurare nemmeno al centro, specie sul Tirreno e persino in Campania. Altri fenomeni irregolari sono attesi al sud nella notte su martedì 29 agosto.



L'instabilità seguirà ad insistere a tratti anche nei giorni successivi, come evidenzia questa carta prevista dal modello americano per giovedì 31 agosto, prendetela comunque con beneficio d'inventario, per ora meglio concentrarsi su quanto ci aspettiamo per il fine settimana:

OGGI: gran sole ovunque, qualche sporadico temporale di calore possibile sulle Alpi entro fine giornata, per il resto cielo sereno o quasi sereno con punte di caldo spesso over 35°C, localmente prossime ai 40°C sulle zone interne della Toscana, del Lazio e dell'Emilia. Brezze solo modeste lungo le coste nel pomeriggio.