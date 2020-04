Altri ROVESCI e TEMPORALI in arrivo al nord, dal Primo Maggio grande variabilitÃ 

SITUAZIONE: una perturbazione si sta avvicinando da ovest al settentrione e determinerà nelle prossime ore un generale aumento della nuvolosità associato a rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile tra il tardo pomeriggio e la serata. Qui una mappa riassuntiva dei fenomeni previsti oggi al nord, intensi su alta Lombardia:

Scarsa invece l'influenza sulle altre regioni, limitata a qualche piovasco sul'alta Toscana e al passaggio di nuvolaglia su gran parte del centro.



EVOLUZIONE: nel corso di venerdì le correnti ruoteranno da WNW spingendo corpi nuvolosi sfrangiati ad attraversare la Penisola, ma anche ad attivare condizioni di instabilità indotte dalla presenza di aria fresca in quota. Si origineranno dunque diverse situazioni temporalesche distribuite irregolarmente sul territorio. Anche sulle Alpi di confine il tempo si presenterà spesso nuvoloso con piovaschi. Vediamo le precipitazioni previste per la giornata di venerdì 1° maggio:

La situazione non risulterà molto diversa per la giornata di sabato, quando sono previsti ancora episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, ma anche sul nord-est, cosi come sulle Alpi di confine.



Per domenica 2 maggio invece è previsto il transito di un impulso freddo lungo l'Adriatico con le conseguenze che vedete! Maggior rischio di rovesci e temporali lungo tutto l'Adriatico e sul comparto appenninico centrale e poi su gran parte del meridione, come vediamo in questa mappa:

Non mancheranno sbalzi termici durante questo primo fine settimana di maggio: rialzi durante le finestre soleggiate, cali durante e dopo i temporali (laddove si svilupperanno) e un calo generale tra domenica sera e lunedì per l'inserimento di quell'aria più fresca sopra descritta.



ANTICICLONE AFRICANO: sono da monitorarne le mosse, perché la sua affermazione, che sino a ieri sembra scontata, oggi va incontro a qualche intoppo. Aria fredda da nord potrebbe limarne la forza proprio sul nostro Paese e successivamente altre insidie potrebbero arrivare da ovest. Stante l'incertezza dei modelli vi rimandiamo però agli approfondimenti che troverete su MeteoLive nel corso della giornata!

OGGI: al nord nubi in progressivo aumento a partire da ovest, ma ancora schiarite per tutta la mattinata sul nord-est. Dal pomeriggio rapido peggioramento con rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile, frequente ed intenso su alta Lombardia e Triveneto, ma possibile anche altrove, più sporadico in Romagna. Al centro dapprima soleggiato o velato, poi un po' di nuvolaglia in arrivo da ovest ma isolati rovesci solo sull'alta Toscana. Al sud tempo buono. Temperature in calo al nord all'arrivo dei rovesci.

