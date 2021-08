Altra giornata di CALDO INSOPPORTABILE sull'Italia; punte fino a 46°, vediamo dove!

Il fiato bollente che arriva dal continente africano si manifesta questa mattina con cieli lattiginosi per la presenza di sabbia in sospensione. Vi sono anche annuvolamenti medio-alti in grado di determinare qualche temporale a base alta che scarica al suolo solo poche gocce di pioggia miste a sabbia.

Vediamo tutto tramite l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore sul nostro Paese:

La lunga banda nuvolosa è formata da nubi altocumuliformi che come anticipato sono in grado di portare solo qualche goccia di pioggia mista a sabbia. Il cielo invece è sereno al nord e sull'estremo sud. Queste nubi seguiteranno a scorrere sui cieli dell'Italia centrale e sulla Sardegna per tutta la giornata odierna, facendo assumere al cielo un colore lattiginoso-giallastro.

Veniamo ora all'aspetto più importante di questa giornata: le temperature. Questi sono i valori previsti alle 14 di oggi, mercoledi 11 agosto:

Temperature a dir poco assurde in Sicilia con punte di 46-47° nel Catanese. 42° li avremo nelle zone interne della Sardegna e 40° sulla bassa Lucania. Su tutte le altre regioni le temperature saranno spesso sopra i 35°.

Queste invece sono le temperature previste per le ore 14 di domani, giovedi 12 agosto:

Da segnalare una lieve attenuazione della calura al sud e sulle Isole anche se i 40-41° saranno sempre a portata di mano nelle zone interne della Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Su tutte le altre regioni temperature ben superiori a 35° con tendenza ad aumento termico anche al nord.

