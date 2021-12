ALTA PRESSIONE: tra nebbia, sole e smog almeno fino al week-end per molte regioni

Sale ancora la pressione questa mattina sull'Europa centro-occidentale. La mappa relativa alle ore 7 pone 1035 hpa nei pressi della Francia.

Tra la prossima notte e la giornata di domani, venerdi 17 dicembre, si attendono 1040 hpa in prossimità delle Isole Britanniche. Sarà l'apice di questo dominio anticiclonico iniziato lunedì scorso.

L'immagine da satellite non fa che confermare quanto appena detto:

Le regioni meridionali risentono di un flusso di aria moderatamente fredda proveniente da nord-est; si spiegano gli annuvolamenti visibili nell'immagine. Su tutte le altre regioni il tempo è stabile e vi sono fitte nebbie sulle pianure del nord, associate ad alti tassi di inquinamento.

Quando cambierà la situazione? Nel week-end avremo un tentativo da parte delle correnti fredde di far cambiare le cose, ma per un cambiamento più deciso si dovrà attendere la settimana prossima.

Le previsioni per la giornata odierna non sono molto diverse rispetto a quelle di ieri. Ecco la mappa del soleggiamento previsto tra le 9 e le 15 della giornata odierna in Italia:

Al nord fitte nebbie ed inquinamento, con possibili episodi di galaverna o neve chimica anche nell'arco della giornata. Nubi basse sul medio Tirreno e nubi in transito da nord verso sud sul medio Adriatico e il meridione, dove saranno presenti venti settentrionali. Basso il rischio di fenomeni. Su tutte le altre regioni soleggiato.

Per domani, venerdi 17 dicembre, nessun cambiamento sostanziale dello stato del tempo in Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località