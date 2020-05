ALTA PRESSIONE messa in difficoltà da correnti fresche orientali: ecco le conseguenze!

SITUAZIONE: una vasta area di alta pressione governa il tempo sul centro Europa e sull'area mediterranea. Tuttavia, lungo il suo bordo orientale, sono attive correnti orientali al suolo e settentrionali in quota che minano la stabilità assoluta e impediscono alle temperature di portarsi in modo netto su valori estivi.



L'instabilità nei primi giorni della settimana risulterà modesta, mentre tenderà ad accentuarsi da giovedì in poi. Le temperature subiranno un calo più marcato nella giornata di mercoledì, quando è prevista una vera e propria irruzione di aria fresca da nord-est lungo le nostre regioni adriatiche e sul meridione.



La giornata ODIERNA trascorrerà in prevalenza soleggiata, salvo qualche addensamento passeggero su estremo nord-est, regioni adriatiche e meridione. Punte massime non superiori ai 28-29°C e in genere attestate sui 24°C in Adriatico, 26°C sul Tirreno.



Ecco invece le mappe riferite all'instabilità prevista per la giornata di martedì 26, dove si nota una certa accentuazione del rischio di rovesci sulla Venezia Giulia e sul meridione, in particolare sulla Calabria:

Ecco invece l'irruzione fresca prevista per mercoledì 27 a 1500m secondo il nostro modello. Si evince chiaramente che la sua influenza risulterà più marcata lungo le regioni adriatiche:

Ecco le conseguenze dell'irruzione: annuvolamenti lungo tutte le regioni adriatiche e al sud, ma anche sull'estremo nord-ovest con dei piovaschi, guarda:

EVOLUZIONE: tra giovedì 28 e venerdì 29 la struttura anticiclonica in quota andrà cedendo, favorendo un'accentuazione delle condizioni di instabilità al nord e poi anche sul resto del Paese, qui i fenomeni attesi nella notte su venerdì 29 al settentrione:

Tale instabilità potrebbe rimanere attiva anche sino all'inizio di giugno ma stamane le divergenze tra i modelli sono tali da costringerci a riservarci la prognosi. Seguite gli aggiornamenti!

