ALTA PRESSIONE, ma con TEMPORALI in agguato su alcune regioni

Ecco la situazione a scala europea vista questa mattina dal satellite:

Non fatevi ingannare dall'immagine. Quelle che vedete sono nubi in prevalenza medio-alte. Addensamenti più compatti sono presenti sul medio-basso Adriatico e al meridione stante l'imposizione di un flusso da nord-est che ci terrà compagnia per qualche giorno.

L'aria più fredda dai quadranti settentrionali scaverà una depressione sullo Ionio con rischio di temporali all'estremo sud tra martedì 5 e giovedì 7 settembre.

Veniamo alla giornata odierna; questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 4 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):"

Soleggiato o velato sulla maggior parte della Penisola. Nubi più consistenti saranno presenti a ridosso del settore alpino centrale ed orientale, nonchè al meridione, ma almeno per oggi non sono previste piogge. Venti ovunque in rinforzo dai quadranti nord-orientali, specie nelle aree appenniniche del centro e del meridione.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio, lunedi 4 settembre - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 34-36° sulla Sardegna. Temperature di poco superiori a 30° sulle coste liguri, lungo tutto il Tirreno e la Sicilia. Sul resto d'Italia valori inferiori a 30°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, martedi 5 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Nubi sparse al nord-ovest e sull'Appennino centro-meridionale senza piogge. Temporali sullo Ionio con possibili estensioni alle estreme regioni meridionali. Sul resto d'Italia stabile, soleggiato e caldo sopportabile.

