ALTA PRESSIONE: inizia un lento, ma inesorabile DECLINO, ma per il momento restano temperature ASSURDE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Il mostro anticiclonico continua ad imperare su tutta l'Europa occidentale, presentando ancora la sua roccaforte sulla Penisola Iberica. Più ad est abbiamo invece un tempo completamente diverso, con aria anche molto fredda (ieri sera la prima neve a Mosca).

Da noi questa assurda estate continuerà ancora per qualche giorno, ma l'alta pressione ha imboccato finalmente la parabola discendente. Ciò non toglie che le temperature resteranno ancora molto elevate ed avremo una completa assenza di fenomeni fino al week-end.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 10 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Un po' di nubi basse saranno presenti sulla Liguria, tra il Veneto e il Friuli unitamente alla Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni ancora sole implacabile.

Sul fronte termico avremo ancora valori massimi fuori da ogni senso e logica in Italia. Ecco le temperature previste alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Notiamo ancora valori anche superiori a 30°: 32° sul Foggiano, 31° sulla Sardegna meridionale e la Calabria ionica, 30° in Valpadana, sul Lazio e la Sicilia orientale. Insomma, l'ennesima giornata estiva completamente fuori luogo in Italia.

Questo invece è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, mercoledi 11 ottobre:

Ancora nessun cambiamento sostanziale: nubi basse sul Golfo Ligure, qualche bruma sulla Pianura Padana orientale e un po' di nubi sparse sulla Calabria, per il resto cielo spietatamente sereno. Temperature in lieve calo ovunque, ma sempre su valori molto elevati per il periodo.

RIASSUMENDO: L’Italia vive ancora una situazione meteo assurda, con un anticiclone che porta temperature estive a ottobre. Ma non è così in tutta Europa: più ad est l’aria fredda sta facendo sentire la sua presenza. Questo contrasto potrebbe portare cambiamenti nel week-end, quando l’alta pressione potrebbe cedere il passo a delle infiltrazioni di aria più fresca e umida. Per ora però dobbiamo ancora sopportare il caldo anomalo e il sole implacabile, che non lascia spazio a fenomeni significativi. Restate con noi per seguire gli aggiornamenti sulla situazione meteo in Italia e in Europa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località