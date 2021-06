Alta pressione in attenuazione: molte NUBI e qualche PIOGGIA sull'Italia

Molto interessante l'immagine satellitare in movimento questa mattina, che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa ed in Italia:

Una debole perturbazione, formata essenzialmente da nubi medie e alte, sta interessando la nostra Penisola. Ha matrice afro-mediterranea e sta determinando anche qualche piovasco sulle regioni tirreniche, connesso a locali temporali a base alta senza accumuli importanti.

Il fronte più intenso sta sfilando a nord delle Alpi. Qui abbiamo rovesci e temporali decisamente più corposi, che nella giornata odierna sfioreranno l'arco alpino.

Come era nelle attese, il tempo sta perdendo stabilità sulla nostra Penisola e lo farà ancora di più nei prossimi giorni.

Ecco le prospettive per la giornata odierna, sabato 5 giugno, fino alle ore 20 di questa sera:

Al nord nubi in aumento con rischio di temporali tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e zone di pianura sottostanti. Al centro passaggio di nubi medie irregolari con rischio di piovaschi locali, ma con scarsi accumuli. Al sud cielo velato o poco nuvoloso, senza piogge.

Lieve calo termico nelle zone a maggior nuvolosità, temperature stazionarie altrove.

Questo invece è il tempo per la giornata di domenica 6 giugno:

Acquazzoni o temporali maggiormente organizzati al nord-est, nelle aree interne del centro, sulle Alpi e sulla Sardegna. Per il resto tempo asciutto.

Ulteriore calo termico nelle aree raggiunte dai fenomeni, temperature stazionarie altrove.

